XCOM по «Звёздным войнам»: первый трейлер Star Wars: Zero Company
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На Star Wars Celebration состоялся показ первого трейлера Star Wars: Zero Company — новой тактической видеоигры по «Звёздным войнам», созданием которой занимаются бывшие разработчики XCOM: Enemy Unknown и XCOM 2. Выход состоится в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series.
События разворачиваются во времена Войны клонов (между вторым и третьим эпизодами киносаги). Главным героем выступает бывший офицер Республики Хокс, который набирает новую команду профессионалов по всей галактике. На горизонте какая-то масштабная угроза для всего мира.
Видео доступно на YouTube-канале EA Star Wars. Права на видео принадлежат EA.
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