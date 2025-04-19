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XCOM по «Звёздным войнам»: первый трейлер Star Wars: Zero Company

XCOM по «Звёздным войнам»: первый трейлер Star Wars: Zero Company
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На Star Wars Celebration состоялся показ первого трейлера Star Wars: Zero Company — новой тактической видеоигры по «Звёздным войнам», созданием которой занимаются бывшие разработчики XCOM: Enemy Unknown и XCOM 2. Выход состоится в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

События разворачиваются во времена Войны клонов (между вторым и третьим эпизодами киносаги). Главным героем выступает бывший офицер Республики Хокс, который набирает новую команду профессионалов по всей галактике. На горизонте какая-то масштабная угроза для всего мира.

Видео доступно на YouTube-канале EA Star Wars. Права на видео принадлежат EA.

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