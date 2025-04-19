Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Невский: наблюдая за Ван Даммом, я убеждаюсь в правильности выбранного мной примера

Невский: наблюдая за Ван Даммом, я убеждаюсь в правильности выбранного мной примера
Аудио-версия:
Комментарии

В начале апреля легендарный актёр Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми. Отмечается, что 10 лет назад в Каннах актёр якобы воспользовался услугами пяти девушек румынского происхождения, которых принуждали к занятию проституцией.

Теперь эту ситуацию прокомментировал актёр Александр Невский. По его словам, он всегда вдохновлялся Арнольдом Шварценеггером. Поэтому на фоне событий, происходящих с Ван Даммом, Сигалом и Депардье, он снова убедился в правильности выбранного им примера.

В юности я был вдохновлён Арнольдом Шварценеггером и смог выстроить свою жизнь-мечту (а также познакомиться с губернатором лично). Наблюдая за тем, что происходит сейчас с Ван Даммом, а ранее с Сигалом и Депардье, я вновь убеждаюсь в правильности выбранного мной тогда примера.

Ранее Невский решил снять фильм по культовой серии видеоигр Serious Sam. Заполучить права на полноценную адаптацию ему не удалось, но лента «Серьёзный Невский» будет выполнена в стиле франшизы.

Материалы по теме
Один из лучших эпизодов в истории сериала. Обзор седьмого сезона «Чёрного зеркала»
Один из лучших эпизодов в истории сериала. Обзор седьмого сезона «Чёрного зеркала»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android