Стратегия Tempest Rising вышла на неделю раньше по ошибке издателя

Стратегия в реальном времени Tempest Rising неожиданно вышла почти на неделю раньше, чем было запланировано изначально. 17 апреля у наследницы Command and Conquer начался платный ранний доступ за покупку расширенного издания, но спустя сутки по ошибке доступ выдали и владельцем обычной версии.

Издатель оперативно исправил ошибку, но решил не отменять игру — вместо этого стратегия стала доступна всем покупателям. При этом покупателям расширенного издания, которых теперь лишили эксклюзивного раннего доступа, обещают какую-то компенсацию в игре.

Tempest Rising — стратегия в реальном времени, которая вдохновлена серией Command and Conquer. Первые отзывы на неё оказались очень положительными, критики особенно обрадовались ставке новинки на сюжетные кампании за обе стороны конфликта. Отзывы игроков также строго положительные — 89%.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 3D Realms.