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Опубликованы новые постеры фильма ужасов «Пункт назначения 6»

Опубликованы новые постеры фильма ужасов «Пункт назначения 6»
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Кинокомпания Warner Bros. опубликовала новые постеры фильма ужасов «Пункт назначения 6». Они подчёркивают, что герои могут встретить смерть даже от сугубо бытовых предметов.

Предстоящий фильм станет первым в серии почти за 15 лет — пятая часть вышла в 2011 году. Действие новой картины будет происходить в мире служб быстрого реагирования с участием врачей, полицейских и пожарных.

Картину приурочат к 25-летнему юбилею франшизы. Режиссёрами «Пункта назначения: Кровные узы» стали Зак Липовски и Адам Б. Стейн, которые работали вместе над фильмом «Иные». Главную роль Уильяма Бладуорта вновь исполнит Тони Тодд.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 16 мая.

Новые постеры

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

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