Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Во второй сезон сериала «Асока» по «Звёздным войнам» войдёт восемь эпизодов

Во второй сезон сериала «Асока» по «Звёздным войнам» войдёт восемь эпизодов
Комментарии

Как сообщают журналисты издания Collider, во второй сезон сериала «Асока» войдёт восемь эпизодов. Напомним, первый сезон получил такое же количество серий.

Сюжет шоу «Асока» разворачивается после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Шоу продолжает сюжет мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы» и рассказывает об Асоке Тано — джедае и бывшей ученице Энакина Скайуокера. В первый сезон вошли восемь эпизодов.

Сериал «Асока» получил неплохие отзывы как от аудитории, так и критиков. Подробности сюжета, сроки и дата выхода продолжения шоу пока не раскрываются. Съёмки продолжения стартовали в конце марта.

Материалы по теме
Один из лучших эпизодов в истории сериала. Обзор седьмого сезона «Чёрного зеркала»
Один из лучших эпизодов в истории сериала. Обзор седьмого сезона «Чёрного зеркала»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android