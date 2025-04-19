Во второй сезон сериала «Асока» по «Звёздным войнам» войдёт восемь эпизодов

Как сообщают журналисты издания Collider, во второй сезон сериала «Асока» войдёт восемь эпизодов. Напомним, первый сезон получил такое же количество серий.

Сюжет шоу «Асока» разворачивается после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Шоу продолжает сюжет мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы» и рассказывает об Асоке Тано — джедае и бывшей ученице Энакина Скайуокера. В первый сезон вошли восемь эпизодов.

Сериал «Асока» получил неплохие отзывы как от аудитории, так и критиков. Подробности сюжета, сроки и дата выхода продолжения шоу пока не раскрываются. Съёмки продолжения стартовали в конце марта.