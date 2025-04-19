Days Gone о выживании в зомби-апокалипсисе займёт на PS5 всего 35,5 ГБ

На PS5 стартовала предзагрузка ремастера Days Gone. Стоит отметить, что предварительно установить обновлённую версию могут владельцы полной цифровой версии или апгрейда с PS4 на PS5. Размер ремастера на консоли текущего поколения составил 35,5 ГБ — против 42,3 ГБ на PS4.

Обновлённую версию подтянут графически, добавят фишки геймпада DualSense, новые режимы прохождения и многое другое. Стоимость апгрейда с версии для PS4 до PS5 составит $ 10. Релиз состоится уже 25 апреля.

Days Gone вышла на PS4 в 2019 году, а в 2021-м её выпустили на ПК. Игру приняли смешанно из-за её технических проблем и других моментов (в основном геймплейных). Несмотря на это, многие хорошо отзывались о сюжете и увлекательных сражениях с зомби. Сиквел Days Gone вряд ли когда-нибудь выйдет из-за плохих продаж первой части.