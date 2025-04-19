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Блогер сравнил ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion с оригиналом

Блогер сравнил ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion с оригиналом
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Недавно утекли первые скриншоты и другие материалы по ремастеру The Elder Scrolls 4: Oblivion. В связи с этим блогер с канала Cycu1 выпустил сравнение обновлённой версии тайтла с оригиналом.

Видео доступно на YouTube-канале Cycu1. Права на видео принадлежат Bethesda.

Все изменения сразу бросаются в глаза. Разработчики сильно улучшили качество текстур, воды и сильно переработали освещение.

Официальное название обновлённой Oblivion — The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. То есть сами авторы называют тайтл ремастером, хотя визуальные улучшения вполне позволяют считать его ремейком.

Анонсировать и сразу выпустить ремастер должны на следующей неделе: анонс и релиз ожидается в период с 21 апреля и до конца месяца. Игра выйдет на PS5, Xbox Series и ПК.

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