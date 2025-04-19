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Зрители приняли фильм «Грешники» с Майклом Б. Джорданом лучше боевика «Новокаин»

Зрители приняли фильм «Грешники» с Майклом Б. Джорданом лучше боевика «Новокаин»
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18 апреля состоялась премьера фильма «Грешники» про вампиров с Майклом Б. Джорданом. Увидеть ленту и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Зрители, как и рецензенты, остались в восторге от картины. К примеру, на агрегаторе CinemaScore фильм получил от посетителей кинозалов рейтинг A — это лучше боевика «Новокаин» с Джеком Куэйдом (B). Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере фильма.

Напомним, сюжет ленты Райана Куглера расскажет, как братья-близнецы решают вернуться в родной город, но обнаруживают, что его заполонили вампиры. Братья начинают вести войну против кровососов.

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