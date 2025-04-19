Как сообщают журналисты издания Empire, Хейден Кристенсен вернётся к роли Энакина Скайуокера во втором сезоне «Асоки». Напомним, актёр сыграл персонажа и в первом сезоне шоу.

Сюжет сериала «Асока» разворачивается после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Шоу продолжает сюжет мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы» и рассказывает об Асоке Тано — джедае и бывшей ученице Энакина Скайуокера. В первый сезон вошли восемь эпизодов.

Сериал «Асока» получил неплохие отзывы как от аудитории, так и критиков. Подробности сюжета, сроки и дата выхода продолжения шоу пока не раскрываются. Съёмки второго сезона стартовали в конце марта.