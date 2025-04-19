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Assassin's Creed Shadows выйдет на Nintendo Switch 2

Assassin's Creed Shadows выйдет на Nintendo Switch 2
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На сайте PEGI появилась информация, что Assassin’s Creed Shadows выйдет на консоли Nintendo Switch 2. Вероятно, официальный анонс порта состоится чуть позже. Ранее Ubisoft объявила, что выпустит на новую консоль Nintendo свой другой крупный проект — Star Wars Outlaws.

Фото: PEGI

События Assassin's Creed Shadows разворачиваются в феодальной Японии в период Сэнгоку. Главных героев в этот раз двое: девушка-ниндзя и афросамурай Ясукэ. Вместе герои будут восстанавливать справедливость на территории Страны восходящего солнца, попутно мстя своим обидчикам. За разработку игры отвечает студия Ubisoft Quebec — авторы Assassin's Creed Odyssey.

Новая портативная консоль поступит в продажу уже 5 июня по всему миру. В Японии консоль обойдётся в 50 тыс. иен (около 28 тысяч рублей).

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