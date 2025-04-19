Меч 2B из NieR: Automata выпустят в натуральную величину — цена 51 тысяча рублей

Square Enix выпустит меч 2B из NieR: Automata в натуральную величину. Стоимость клинка составит 89 тысяч иен (~ 51 тысяча рублей). Таким образом компания решила отметить 15-летний юбилей серии NieR.

Будущий клинок выступит точной репликой Virtuous Contract — стартового оружия 2B из NieR: Automata. Реплика выполнена из литой стали с тканевой обмоткой рукояти, а её длинна составила 139 сантиметров.

Лезвие будет поставляться затупленным. Ко всему прочему, меч оснащён акселерометром, который подсвечивает клинок и воспроизводит звуковой эффект при взмахе.

Предзаказы на клинок откроются 6 июня. Когда меч начнёт приходить своим покупателям, пока неизвестно.

Фотографии клинка

Фото: Square Enix

Фото: Square Enix

Фото: Square Enix

Фото: Square Enix