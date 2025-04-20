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Звезда Marvel Пол Радд снялся в рекламе Switch 2 в своём образе из рекламы 1991 года

Звезда Marvel Пол Радд снялся в рекламе Switch 2 в своём образе из рекламы 1991 года
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Компания Nintendo выпустила новый проморолик в честь грядущего выхода Switch 2 — нового поколения своих портативных консолей. Главную роль в рекламе сыграл Пол Радд, исполнитель роли Человека-муравья в фильмах Marvel.

Интересно, что ролик снят в том же стиле, что и реклама консоли Super Nintendo Entertainment System в 1991 году, где снимался тогда ещё малоизвестный 22-летний артист. В новом ролике актёр также играет в игры с рокерской причёской в чёрном пальто, под которым виднеется оранжевая футболка. Авторы сохранили прежние ракурсы и общий стиль, а сам Пол Радд находится всё в том же образе геймера из 1990-х.

Новая реклама Switch 2 с Полом Раддом

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

Реклама SNES в 1991 году с Полом Раддом

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

Продажи Nintendo Switch 2 стартуют 5 июня по цене в $ 449. До России устройство доберётся во второй половине месяца.

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