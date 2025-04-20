Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Сделаю всё, что в моих силах»: Джон Литгоу — о роли Дамблдора в сериале «Гарри Поттер»

14 апреля компания HBO назвала исполнителей второстепенных ролей в будущем сериале «Гарри Поттер». Одно из важнейших перевоплощений досталось американскому актёру Джону Литгоу — он сыграет Альбуса Дамблдора, директора школы чародейства и волшебства Хогвартс.

На днях актёр заявил, что последует по пути известнейшего актёра Майкла Гэмбона, пускай сам он и не англичанин. Литгоу заявил, что сделает всё возможное, чтобы оправдать ожидания фанатов «Гарри Поттера».

Я пойду по пути великого Майкла Гэмбона. Я не англичанин, хотя я однажды играл жителя страны на ТВ. Это огромный трепет. Но я знаю, что многие люди не против того, что английского волшебника сыграет американец. Я сделаю всё, что в моих силах.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а консультантом выступит создательница вселенной Джоан Роулинг.