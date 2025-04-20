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Сериал Белая полоса от Премьер и НТВ (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода криминального сериала «Белая полоса»
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Уже 21 апреля стартует криминальный сериал «Белая полоса». Шоу расскажет историю майора полиции, который становится начальником уголовного розыска. Отдел, который он возглавляет, достаётся ему пустым: все сослуживцы или совсем «зелёные», или отправлены сюда по причине разнообразных служебных проступков. Главному герою, у которого совершенно нет опыта руководства, нужно создать профессиональный отдел.

В первый сезон проекта войдёт десять эпизодов — они будут выходить по две серии в день в онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале НТВ. Финал состоится 25 апреля.

Расписание выхода сериала «Белая полоса»

ЭпизодДата выхода
1-я серия21 апреля
2-я серия21 апреля
3-я серия22 апреля
4-я серия22 апреля
5-я серия23 апреля
6-я серия23 апреля
7-я серия24 апреля
8-я серия24 апреля
9-я серия25 апреля
10-я серия25 апреля
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