Расписание выхода криминального сериала «Белая полоса»

Уже 21 апреля стартует криминальный сериал «Белая полоса». Шоу расскажет историю майора полиции, который становится начальником уголовного розыска. Отдел, который он возглавляет, достаётся ему пустым: все сослуживцы или совсем «зелёные», или отправлены сюда по причине разнообразных служебных проступков. Главному герою, у которого совершенно нет опыта руководства, нужно создать профессиональный отдел.

В первый сезон проекта войдёт десять эпизодов — они будут выходить по две серии в день в онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале НТВ. Финал состоится 25 апреля.

Расписание выхода сериала «Белая полоса»