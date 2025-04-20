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Любимые фильмы Майкла Б. Джордана: Акира, Плохие парни, Шулера и Дьявол в голубом платье

Звезда «Крида» и «Грешников» Майкл Б. Джордан назвал четыре любимых фильма
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Знаменитый американский актёр Майкл Б. Джордан, звезда «Крида», «Чёрной пантеры» и недавнего хоррора «Грешники», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd артист назвал четыре картины, оказавшие на него наибольшее впечатление.

Как оказалось, 38-летнему актёру больше всего нравятся криминальные драмы «Шулера», «Дьявол в голубом платье» и «Плохие парни». Артист также выделил культовое аниме «Акира».

Любимые фильмы Майкла Б. Джордана

  • «Акира» (1989) — культовое фантастическое аниме Кацухиро Отомо, сильно повлиявшее на Голливуд.
  • «Плохие парни» (1995) — первая часть серии полицейских боевиков с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом.
  • «Шулера» (1998) — криминальная драма с Мэттом Деймоном и Эдвардом Нортоном о подпольных клубах Нью-Йорка.
  • «Дьявол в голубом платье» (1995) — нуар-драма с Дэнзелом Вашингтоном про частного детектива в 1940-х.
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