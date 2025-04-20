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В Китае запустили первую сеть 10G со скоростью 10 Гбит/с

В Китае запустили первую сеть 10G со скоростью 10 Гбит/с
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Китайская компания Huawei и местный оператор связи China Unicom объявили о проведении первой широкополосной сети 10G. Сейчас самый быстрый вид передачи данных доступен в районе Сюнъань рядом с Пекином, в будущем связь также доберётся как минимум до 168 других локаций.

Так, 10G-связь обеспечивает скорость загрузки в 10 Гбит/с и скорость отправки в 1 Гбит/с с пингом в 3 мс. По первым тестам фильм в 4К-разрешении загрузился всего за несколько секунд, при этом работа других устройств в зоне Wi-Fi оставалась стабильной.

Сейчас стандартный тип связи по всему миру — 5G. Россия же до сих пор не перешла на него из-за различий в частотах, однако в стране уже разрабатываются проекты по использованию 6G.

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