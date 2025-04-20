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Сериал Ты от Netflix, 5-й сезон (2025) — дата выхода всех серий, когда выйдет, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода пятого сезона сериала «Ты» от Netflix
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Уже 24 апреля состоится премьера пятого, финального сезона триллера «Ты». Шоу продолжит историю серийного убийцы по имени Джо Голдберг, который преследует девушек, втирается к ним в доверие, а потом сурово с ними расправляется. В финале шоу герой возвращается в родной Нью-Йорк и планирует жить обычной жизнью, однако его настигает опасное прошлое.

В пятый сезон шоу войдёт 10 эпизодов — все серии можно будет посмотреть 24 апреля на Netflix с русской озвучкой.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Ты» от Netflix

ЭпизодДата выхода
1-я серия24 апреля
2-я серия24 апреля
3-я серия24 апреля
4-я серия24 апреля
5-я серия24 апреля
6-я серия24 апреля
7-я серия24 апреля
8-я серия24 апреля
9-я серия24 апреля
10-я серия24 апреля
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