Уже 24 апреля состоится премьера пятого, финального сезона триллера «Ты». Шоу продолжит историю серийного убийцы по имени Джо Голдберг, который преследует девушек, втирается к ним в доверие, а потом сурово с ними расправляется. В финале шоу герой возвращается в родной Нью-Йорк и планирует жить обычной жизнью, однако его настигает опасное прошлое.

В пятый сезон шоу войдёт 10 эпизодов — все серии можно будет посмотреть 24 апреля на Netflix с русской озвучкой.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Ты» от Netflix