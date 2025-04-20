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Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 объяснили, почему в игре нет детей

Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 объяснили, почему в игре нет детей
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Kingdom Come: Deliverance 2 уже стала одной из главных ролевых игр последних лет. Проект получил очень высокие оценки от критиков и геймеров, а продажи RPG уже превысили отметку в 2 млн копий.

Несмотря на тёплый приём, многие игроки отметили в KCD 2 ряд недостатков, среди которых полное отсутствие детей. Исполнительный продюсер игры Мартин Клима прокомментировал претензии некоторых геймеров и объяснил, с чем это связано. Как оказалось, авторы не стали добавлять их по этическим причинам — разработчики не хотели, чтобы соцсети наполнили видео, как главный герой убивает десятки несовершеннолетних.

Мы очень хотели добавить детей в игру, их там катастрофически не хватает. Особенно потому, что все персонажи в игре одинакового размера и очень похожи друг на друга. Дети повысили бы реализм Kingdom Come: Deliverance 2. Но если на них нельзя было нападать, это уже не делало бы игру столь реалистичной. А если бы можно было — мы бы не хотели, чтобы люди снимали видео, на которых они убивают несовершеннолетних.

Интересно, что со схожей проблемой когда-то столкнулся «Скайрим» — студия Bethesda добавила их в игру, но сделала бессмертными. Тогда же пользователи убрали ограничение с помощью сторонних модов, что переросло в несколько этических скандалов в Сети.

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