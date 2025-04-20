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EA проводит большие опросы об inZOI из-за конкуренции с The Sims 4

EA проводит большие опросы об inZOI из-за конкуренции с The Sims 4
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28 марта состоялся релиз inZOI — симулятора жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Проект сейчас доступен только в раннем доступе Steam, однако его продажи уже превысили 1 млн копий, а отзывы находятся на отметке в 82%.

Кажется, успех inZOI сильно волнует компанию Electronic Arts, из-за чего авторы The Sims начали рассылку гигантских опросов о своём конкуренте. Как сообщили сразу несколько пользователей Reddit, на днях тестерам игр студии предложили ответить на вопросы о новинке. В опросы вошли в том числе впечатления геймеров от редактора персонажей inZOI, большого открытого мира, игровых возможностей и других элементов проекта.

Пользователи отмечают, что это первый большой опрос EA об игре в схожем жанре за долгое время. Геймеры считают, что это верный признак конкуренции и возможных изменений в The Sims 4, которая продолжает получать крупные дополнения ценой в $ 40 с новыми механиками и картами.

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