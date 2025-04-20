Сборы фильма «Minecraft в кино» превысили $ 700 млн

По итогам третьего уикенда сборы фильма «Minecraft в кино» превысили отметку в $ 720 млн. Картина по культовой видеоигре продолжает доминировать в прокате, лидируя в кинотеатральных чартах многих стран мира.

Сейчас лента с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа уверенно занимает вторую строчку в списке самых кассовых экранизаций видеоигр в истории, уступая лишь «Братьям Супер Марио» ($ 1,36 млрд). Аналитики считают, что картина сможет преодолеть рубеж в $ 1 млрд уже в начале мая, ещё до выхода семейного фильма «Лило и Стич» от Disney.

События «Манкрафта» разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути. Лента уже добралась до России — фильм неофициально показывают в стране с 12 апреля.