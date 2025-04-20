Фильм «Грешники» про вампиров показал лучший старт для хорроров после пандемии

По итогам первого уикенда сборы фильма «Грешники» превысили отметку в $ 60 млн. Большая часть кассы — $ 45 млн — пришлась на США, где новое творение Райана Куглера смогло опередить даже «Minecraft в кино».

Аналитики отмечают, что это лучший старт для оригинальных фильмов ужасов со времён пандемии. Учитывая очень высокие отзывы от критиков и зрителей, лента наверняка продолжит собирать высокую кассу в последующие недели. Бюджет хоррора оценивается в $ 90 млн, поэтому для окупаемости фильму необходимо собрать около $ 200 млн.

«Грешники» рассказывают историю двух братьев, которые в 1932 году решают вернуться в родной город, где открывают музыкальный бар для рабочих с плантации. Внезапно оказывается, что неподалёку живёт опасный ирландский вампир, и братья вступают в противостояние со сверхъестественным существом.