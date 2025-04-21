Фильм «Кракен» возглавил кинопрокат России за уикенд

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По данным издания Kinobusiness, фильм «Кракен» с Александром Петровым в главной роли возглавил кинопрокат России за минувшие выходные. Лента за уикенд заработала 169,7 млн рублей.

На второе место опустился лидер прошлых недель — семейная комедия «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым в главной роли, заработав 112,9 млн рублей. Тройку лидеров среди неофициального проката замыкает «Minecraft в кино» со сборами в 27,5 млн рублей.

Сюжет «Кракена» рассказывает о таинственном исчезновении подводной лодки с секретным оружием. На поиски в Гренландское море выдвигается новый экипаж, но сталкивается с Кракеном — огромным монстром, который умеет прятаться в морской пучине и обладает интеллектом неизвестной природы.

Режиссёром «Кракена» стал Николай Лебедев, постановщик «Легенды №17» и «Экипажа». Одну из главных ролей сыграл Александр Петров — помимо него, в актёрский состав вошли Алексей Гуськов («Серебряные коньки», «Турецкий гамбит»), Сергей Гармаш («12», «Беспредел») и Виктор Добронравов («Чемпион мира»).