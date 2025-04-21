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Вышел новый мясной трейлер DOOM: The Dark Ages с уничтожением демонов — релиз 15 мая

Вышел новый мясной трейлер DOOM: The Dark Ages с уничтожением демонов — релиз 15 мая
Аудио-версия:
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Bethesda выпустила второй трейлер DOOM: The Dark Ages. В ролике показали много свежих кадров: как из сюжетных фрагментов, с главным демоном и Палачом Рока, так и из геймплея. В конце ролика даже засветился демон, очень смахивающий на Ктулху.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.

Новая DOOM станет приквелом франшизы и развернётся в Средневековье. Игрокам предстоит в роли Палача расправляться с демонами и вновь встать на защиту человечества. В The Dark Ages авторы делают акцент на подвижности главного героя, вертикальном геймплее и парировании с помощью нового оружия, щита-пилы.

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая на ПК, PS5 и Xbox Series. С первого дня игра войдёт в каталог подписки Game Pass.

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