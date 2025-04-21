Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышла вторая серия второго сезона сериала «Одни из нас» — тот самый эпизод

Вышла вторая серия второго сезона сериала «Одни из нас» — тот самый эпизод
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня на HBO Max состоялась премьера второго эпизода второго сезона сериала «Одни из нас». Серия уже доступна для просмотра всем подписчикам сервиса.

Этот эпизод особенный. В нём происходит одно очень важное событие, о котором, кажется, знают даже те, кто незнаком со второй игровой частью The Last of Us.

В абзаце ниже будут серьёзные спойлеры ко второму эпизоду шоу и к The Last of Us Part 2.

В этом эпизоде Эбби убивает Джоэла на глазах у Элли, как и в игре. Эбби в шоу, в отличие от тайтла Naughty Dog, добивает персонажа, воткнув в него металлическое основание клюшки, а не наносит решающий удар по голове.

Третий эпизод выйдет 28-го числа. Финальную седьмую серию можно будет увидеть 26 мая.

К главным ролям вернулись Педро Паскаль и Белла Рамзи. К ним присоединились Кейтлин Дивер в роли Эбби, Янг Мазино, сыгравший Джесси, Изабела Мерсед в образе Дины и другие.

Материалы по теме
Один из лучших эпизодов в истории сериала. Обзор седьмого сезона «Чёрного зеркала»
Один из лучших эпизодов в истории сериала. Обзор седьмого сезона «Чёрного зеркала»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android