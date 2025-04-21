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Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion будет весить 120 ГБ, релиз сегодня вечером — инсайд

Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion будет весить 120 ГБ, релиз сегодня вечером — инсайд
Аудио-версия:
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Про ремаcтер The Elder Scrolls 4: Oblivion становится слышно всё чаще и чаще, оно и не удивляет! По слухам, анонс и мгновенный релиз игры состоится сегодня вечером. Информация пока не подтверждена, поэтому к ней стоит относиться с небольшой долей скепсиса.

По данным датамайнера X0XLEAK, в Steam уже появилась страничка ремастера, но её пока скрывают. На ней указано, что игра весит целых 120 ГБ (речь про ПК-версию). Более того, обновлённую версию уже добавили в качестве раздела на Twitch, а значит, релиз уже совсем-совсем скоро.

Фото: Twitch

Ремастером занимается студия Virtuos. Это будет даже больше ремейк, чем ремастер, хотя авторы называют его именно последним.

Релиз состоится на PS5, Xbox Series и ПК, а ещё новинка сразу заглянет в Game Pass.

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