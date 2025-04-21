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«Это должно быть необычно»: Эндрю Гарфилд — о возвращении к роли Человека-паука

«Это должно быть необычно»: Эндрю Гарфилд — о возвращении к роли Человека-паука
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Актёр Эндрю Гарфилд, известный по роли Человека-паука, уже не раз говорил о своей готовности вернуться к роли персонажа ещё раз, после «Нет пути домой». Недавно Эндрю вновь затронул эту тему и заявил, что хочет сыграть героя снова.

Гарфилд хоть и согласен вновь вернуться к образу Человека-паука, но он отметил, что это возвращение должно быть чем-то особенным: оно должно стать оригинальным и очень «необычным».

Я бы хотел снова сыграть этого персонажа, но я думаю, что это должно быть очень странно. Я думаю, что хотел бы вернуться оригинально и найти способ сделать это необычно.

По слухам, Гарфилд может появиться в образе Паучка уже в «Мстителях: Секретные войны», а может, и того раньше.

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