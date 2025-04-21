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Третий сезон антологии «Звёздные войны: Видения» выйдет 29 октября

Третий сезон антологии «Звёздные войны: Видения» выйдет 29 октября
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что третий сезон антологии «Звёздные войны: Видения» выйдет на Disney+ уже 29 октября. До этого дату не объявляли.

Логотип третьего сезона показывали ещё давно. Пока что он никак не менялся.

Фото: Lucasfilm

«Звёздные войны: Видения» — антология проектов в абсолютно разных стилях, которые не входят в канон франшизы и позволяют авторам проявить свой творческий потенциал. Во второй сезон вошли короткометражки от студий из Японии, Индии, Великобритании, Ирландии, Испании, Чили, Франции, Южной Африки и США.

Второй сезон вышел в мае 2023 года и получил тёплые отзывы геймеров и критиков.

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