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Вышел первый трейлер сказки «Буратино» с Марком Эйдельштейном и Фёдором Бондарчуком

Вышел первый трейлер сказки «Буратино» с Марком Эйдельштейном и Фёдором Бондарчуком
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Создатели фильма «Буратино» опубликовали первый трейлер картины. В нём показали самого деревянного мальчика, а также других важных персонажей вроде Артемона и Карабаса-Барабаса.

Видео доступно на YouTube-канале Артём. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

«Буратино» расскажет о мастере Папе Карло, которому однажды в руки попадает волшебный ключ. Он загадывает самое сокровенное желание — одинокий мастер хочет детей. Неожиданно одно из поленьев оживает, и из него Папа Карло создаёт деревянного мальчика, которому предстоит пережить много приключений.

Главную роль в новом «Буратино» сыграла Виталия Корниенко — деревянного человечка создали с помощью компьютерной графики на основе мимики и характера актрисы. Роль Папы Карло исполнил Александр Яценко, Артемона сыграл Марк Эйдельштейн, а Рузиль Минекаев воплотил образ Арлекина. Режиссёром выступил Игорь Волошин.

Премьера ленты состоится 1 января 2026 года.

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