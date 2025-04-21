Стала известна первоначальная открывающая сцена сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Первый сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» уже завершился, однако сейчас появляются его различные детали, включая открывающую сцену, которую авторы шоу рассматривали изначально.

Первоначально в открывающей сцене показывали Мэтта Мёрдока в костюме Сорвиголовы. Он сидел на крыше, затем снял маску и начал сильно плакать. После этого он сбросил свою маску с крыши и она полетела вниз. Это лишь одна из задумок, которая не добралась до реализации.

Сериал «Рождённый заново» уже продлили на второй сезон. Его премьера состоится в 2026 году на сервисе Disney+. События нового сезона продолжат сюжет первого сезона.