Российский интернет стал лидером по доле пиратских сайтов среди остальных

По данным газеты «Коммерсантъ», весной 2025 года доменная зона российского интернета стала наиболее популярной для регистрации нелегальных видеоресурсов. На нее пришлось 22,8% таких сайтов. Иными словами, больше всего пиратским контентом увлекаются в России.

Зона по домену Com оказалась значительно менее востребованной с долей 12,7% регистраций, а замыкает тройку лидеров зона Online с показателем 10,8%.

В отличие от регистрации доменов, инфраструктура сетей доставки контента (CDN), используемых пиратами, чаще всего размещается за пределами России. Серверы хостинг-провайдеров преимущественно находятся в Нидерландах, США, на Украине, в Германии и Франции.