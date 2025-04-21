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Российский интернет стал лидером по доле пиратских сайтов среди остальных

Российский интернет стал лидером по доле пиратских сайтов среди остальных
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По данным газеты «Коммерсантъ», весной 2025 года доменная зона российского интернета стала наиболее популярной для регистрации нелегальных видеоресурсов. На нее пришлось 22,8% таких сайтов. Иными словами, больше всего пиратским контентом увлекаются в России.

Зона по домену Com оказалась значительно менее востребованной с долей 12,7% регистраций, а замыкает тройку лидеров зона Online с показателем 10,8%.

В отличие от регистрации доменов, инфраструктура сетей доставки контента (CDN), используемых пиратами, чаще всего размещается за пределами России. Серверы хостинг-провайдеров преимущественно находятся в Нидерландах, США, на Украине, в Германии и Франции.

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