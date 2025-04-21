Чемпионат России по киберспорту будет проходить в новом формате

Федерация компьютерного спорта России сообщила, что в сезоне-2025 года введёт новый формат проведения своих главных турниров. Чемпионат и кубок страны, а также Открытые киберспортивные игры будут объединены в единую систему.

Четыре лучших участника основного этапа чемпионата России теперь получат на только путёвки на LAN-финал, но и места в плей-офф Кубка России по киберспорту. Во втором дивизионе для попадания в плей-офф Кубка России командам будет необходимо занять первое место в своей группе.

Кроме того, победители Кубка России по CS 2 и Dota 2 напрямую попадут в финальный этап Открытых киберспортивных игр без отборочных. Этот турнир пройдёт в конце года и должен стать последним крупным событием сезона ФКС России.