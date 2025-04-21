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Онлайн-кинотеатры России призвали смягчить новый закон о прокатных удостоверениях

Онлайн-кинотеатры России призвали смягчить новый закон о прокатных удостоверениях
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Онлайн-кинотеатры России предложили смягчить новый закон о прокатных удостоверениях. Стриминговые сервисы настаивают, чтобы новые требования о выдаче лицензии на показ фильмов касались исключительно новых проектов.

По оценке собеседника издания Forbes, в текущей редакции законопроекта удостоверения нужны на каждую единицу контента, а не на фильм. Это значит, что онлайн-кинотеатрам необходимо будет оформить около 100 тыс. прокатных удостоверений — только на госпошлины придётся потратить 350 млн рублей. В этом случае стримингам также придётся расширять штат и увеличивать фонд оплаты труда. Возможны и финансовые потери из-за нарушения условий контрактов с мэйджорами.

В «Иви» заявили, что законопроект создаёт риски для инвестиций в производство российского контента. В Okko считают, что новые нормы приведут к подорожанию подписок и замедлению выпуска фильмов и сериалов.

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