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«Лучший эпизод сериала»: зрители в восторге от 2-го эпизода 2-го сезона «Одних из нас»

«Лучший эпизод сериала»: зрители в восторге от 2-го эпизода 2-го сезона «Одних из нас»
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21 апреля состоялся выход второй серии второго сезона сериала «Одни из нас». Продолжение шоу выдалось крайне масштабным — второй эпизод стал судьбоносным для всего произведения.

Тем временем на агрегаторе IMDb сформировался рейтинг второй серии — 9,4 балла из 10. Пользователи сравнивают эпизод с лучшими батальными сериями из «Игры престолов», хвалят актёрскую игру Педро Паскаля и Кейтлин Дивер, а также отмечают высокое качество спецэффектов.

Фото: IMDb

Что пишут зрители о втором эпизоде второго сезона «Одних из нас»

Блестящая операторская работа, актёрские перевоплощения и, конечно, сюжет. Мне очень понравился эпизод, я всё ещё в полном восторге. Педро Паскаль и Кейтлин Дивер просто сияют в этой серии.
В целом второй эпизод не просто чтит The Last of Us Part 2, он улучшает её, добавляя связности, эмоций и более сильного нарратива. Это адаптация, которая осмеливается идти чуть дальше игры — и прекрасно с этим справляется.
Если следующие эпизоды сохранят уровень качества, то второй сезон может превзойти первый и даже оказаться лучше самой The Last of Us Part 2.
Это был лучший эпизод сериала. Если другие серии будут на таком же уровне, это будет эпичный сезон! Очень жду продолжения.

Третий эпизод второго сезона «Одних из нас» выйдет 28 апреля на HBO.

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