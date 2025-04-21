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Актёры сериала «Одни из нас» украсили обложку свежего номера издания Entertainment Weekly

Актёры сериала «Одни из нас» украсили обложку свежего номера издания Entertainment Weekly
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Издание Entertainment Weekly опубликовало фотографии с фотосессии для свежего номера своего журнала. На них можно увидеть ключевых актёров второго сезона сериала «Одни из нас»: Педро Паскаля, Беллу Рамзи и Кейтлин Дивер.

Паскаль вернулся к роли Джоэла, Рамзи вновь сыграла Элли, а Дивер воплотила образ Эбби, одной из протагонисток The Last of Us Part 2.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Сегодня, кстати, вышла вторая серия второго сезона — она уже доступна для просмотра на сервисе HBO Max.Третий эпизод выйдет 28-го числа. Финальную, седьмую серию можно будет увидеть 26 мая.

Ко второму сезону также присоединились Янг Мазино, сыгравший Джесси, Изабела Мерсед в образе Дины и другие.

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