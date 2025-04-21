Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Valorant выпустят на смартфонах, но сначала запустят в Китае

Valorant выпустят на смартфонах, но сначала запустят в Китае
Комментарии

Valorant, популярный соревновательный онлайн-шутер, появится на смартфонах. Riot Games объявила, что игра выйдет на iOS и Android. Разработкой порта занимается не сама Riot, а LightSpeed Studios, студия китайской крупной компании Tencent.

Других деталей пока нет. Известно, что сперва Valorant на смартфонах выпустят в Китае, а потом, в случае успешного расширения, запустят и в других странах мира.

Фото: Riot Games

Valorant представляет собой соревновательный шутер в духе Counter-Strike: две команды сражаются против друг на друга на небольших картах: либо спасают заложников (или же их охраняют), либо обезвреживают бомбу (или же закладывают её). В отличие от CS, Valorant предлагает ростер из разнообразных героев со своими способностями.

Материалы по теме
Будущее FIFA? Обзор беты Rematch — это аркадный футбол абсолютно для всех
Будущее FIFA? Обзор беты Rematch — это аркадный футбол абсолютно для всех
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android