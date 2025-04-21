Стартовал второй сезон комедийного шоу «Репетиция» с комиком Нэйтаном Филдером

21 апреля стартовал второй сезон сериала «Репетиция». Частично документальный проект от комика Нэйтана Филдера уже можно посмотреть на телеканале HBO и в сервисе Max.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Второй сезон комедийного шоу рассказывает о группе, которую нанимает Филдер для расследования причин авиакатастроф. В продолжение войдёт шесть эпизодов, которые будут выходить еженедельно по понедельникам вместе со вторым сезоном «Одних из нас».

Критики тем временем очень высоко оценили второй сезон «Репетиции» — 95% журналистов рекомендуют продолжение к просмотру. Они отмечают актёрскую игру Филдера, комичную абсурдность сюжета и драматичные линии некоторых героев.