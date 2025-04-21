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В бету футсима Rematch сыграло более 1,3 млн человек

В бету футсима Rematch сыграло более 1,3 млн человек
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Студия Sloclap похвасталась успехами бета-версии Rematch — новой футбольной аркады. Разработчики заявили, что за три дня тестирования игру опробовало более 1,3 млн человек, и поблагодарили геймеров за поддержку.

Судя по всему, в ближайшее время пройдёт ещё одно тестирование футсима — на это авторы намекнули в своём посте.

Первая бета-версия Rematch подошла к концу! В ней поучаствовали более 1,3 млн человек — невероятно! Спасибо всем за то, что вы играли, рассказывали о ней друзьям и делились отзывами. Ожидайте новостей в ближайшее время.

Полноценный релиз Rematch состоится 19 июня — игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Владельцы расширенного издания смогут начать игру уже 16-го числа.

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