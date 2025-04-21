В PUBG Mobile пройдёт совместный ивент с «Атакой титанов»

Компания Krafton объявила о коллаборации PUBG Mobile с культовой франшизой «Атака титанов». Авторы показали промо-арт, на котором изображён знаменитый шлем из шутера, а на заднем фоне можно увидеть силуэт титана.

Фото: Krafton

Разработчики не стали делиться подробностями, отметив лишь, что «поля сражений уже не будут прежними».

В тот день человечество получило мрачное предзнаменование. Скоро поля сражений уже никогда не будут прежними. Коллаборация PUBG Mobile и «Атаки титанов» — борьба за выживание начнётся в мае 2025 года.

Ранее у PUBG Mobile уже были ивенты по мотивам известных франшиз, когда в игру добавляли тематические скины. Среди них, например, файтинги Tekken и Street Fighter, а также аниме-сериал «Семья шпиона».