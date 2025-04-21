Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В PUBG Mobile пройдёт совместный ивент с «Атакой титанов»

В PUBG Mobile пройдёт совместный ивент с «Атакой титанов»
Комментарии

Компания Krafton объявила о коллаборации PUBG Mobile с культовой франшизой «Атака титанов». Авторы показали промо-арт, на котором изображён знаменитый шлем из шутера, а на заднем фоне можно увидеть силуэт титана.

Фото: Krafton

Разработчики не стали делиться подробностями, отметив лишь, что «поля сражений уже не будут прежними».

В тот день человечество получило мрачное предзнаменование. Скоро поля сражений уже никогда не будут прежними. Коллаборация PUBG Mobile и «Атаки титанов» — борьба за выживание начнётся в мае 2025 года.

Ранее у PUBG Mobile уже были ивенты по мотивам известных франшиз, когда в игру добавляли тематические скины. Среди них, например, файтинги Tekken и Street Fighter, а также аниме-сериал «Семья шпиона».

Материалы по теме
Будущее FIFA? Обзор беты Rematch — это аркадный футбол абсолютно для всех
Будущее FIFA? Обзор беты Rematch — это аркадный футбол абсолютно для всех
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android