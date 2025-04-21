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Искусственный интеллект будет писать и обновлять законы в ОАЭ

Искусственный интеллект будет писать и обновлять законы в ОАЭ
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Объединённые Арабские Эмираты станут первой страной в мире, в которой созданием новых и обновлением существующих законов будет заниматься искусственный интеллект. О революционной задумке правительства ОАЭ пишет Financial Times.

На прошлой неделе власти страны одобрили создание нового органа — Управления регуляторного интеллекта. Для ИИ подготовят базу данных со всеми законами, судебными решениями и так далее. Затем искусственный интеллект проанализирует эту информацию и предложит изменения, которые в потенциале должны улучшить общество.

Премьер-министр ОАЭ Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум отмечает, что ИИ позволит ускорить и повысить эффективность законодательства. В то же время некоторые специалисты указывают, что ИИ способен генерировать неверные ответы и предлагать решения, непонятные человеку, что повлечёт риски.

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