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Персонажа Warlock временно убрали из Dota 2 из-за бага на бесконечный опыт

Персонажа Warlock временно убрали из Dota 2 из-за бага на бесконечный опыт
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Герой Warlock стал временно недоступен для выбора в матчах Dota 2 — сейчас персонажа нельзя пикнуть в основных игровых режимах.

Решение разработчиков связано с критическим багом, который позволяет Варлоку бесконечно получать опыт и быстро достичь 30-го уровня. С помощью уязвимости игроки могут много раз подряд использовать Black Grimoire (нейтральный предмет с зарядами, дающий опыт за убийства), не расходуя его.

Когда персонаж вернётся в игру, пока неизвестно. Ранее по той же причине Valve отключали Meepo и Lone Druid. Обычно героев возвращают в Dota 2 после выхода обновления со всеми исправлениями.

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