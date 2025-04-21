Стартовал криминальный сериал «Белая полоса» — вышли два эпизода

21 апреля состоялась премьера криминального сериала «Белая полоса». Шоу стартовало в онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале НТВ — вышли первые два эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Premier. Права на видео принадлежат Premier.

Шоу рассказывает историю майора полиции Игоря, который становится начальником уголовного розыска. Отдел, который он возглавляет, достаётся ему пустым: все сослуживцы или совсем «зелёные», или отправлены сюда по причине разнообразных служебных проступков. Главному герою, у которого совершенно нет опыта руководства, нужно создать профессиональный отдел.

В актёрский состав проекта вошли Евгений Миллер («Наше счастливое завтра»), Анастасия Панина («Физрук»), Алёна Новицкая («Меч. Сезон второй»), Виктория Фишер («Любимые женщины Казановы») и другие. Режиссёром проекта выступил Сергей Красно, снявший «Розыск 3» и «Нинель».