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Мультфильм «Нэчжа 2» вновь стал лидером проката в Китае — спустя три месяца после премьеры

Мультфильм «Нэчжа 2» вновь стал лидером проката в Китае — спустя три месяца после премьеры
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Китайский анимационный фильм «Нэчжа 2» вернул себе лидерство в кинотеатрах Поднебесной — лента вновь стала лидером местного проката спустя 12 недель после релиза.

Главный хит года с 18 по 20 апреля заработал ещё $ 4 млн, увеличив общую сумму сборов до рекордных $ 2,116 млрд. Сейчас «Нэчжа побеждает Царя драконов» пытается догнать «Титаник» ($ 2,26 млрд), оставаясь на пятом месте среди самых успешных фильмов в истории кино.

Самый кассовый анимационный проект вскоре также появится в российском прокате. Премьера «Нэчжи 2» запланирована на 29 мая. Напомним, мульфильм рассказывает о приключениях мальчика, в которого в юном возрасте вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого.

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