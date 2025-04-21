Начались съёмки комедийного фильма «Своя в доску» — он выйдет в 2026 году

В России стартовал съёмочный процесс комедии «Своя в доску», работа над которой ведётся при поддержке Фонда кино. Планируется, что фильм выйдет в кинотеатрах 2 апреля 2026 года.

Сюжет ленты расскажет о строгой и ответственной учительнице, которой легко даётся работа — в отличие от взаимоотношений с сыном. Во время спора с ним женщина заключает пари: подросток вернётся к учёбе, если она пройдёт квалификацию на крупных скейт-соревнованиях.

Главные роли в фильме сыграют Ольга Лерман, Тимофей Кочнев, Максим Карушев и Виктор Хориняк. Режиссёром выступит Илья Лебедев, известный по работе над лентой «Любовь Советского Союза» и сериалом «Красная Поляна».