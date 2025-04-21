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По «Сонику в кино» будут снимать фильмы про других персонажей

По «Сонику в кино» будут снимать фильмы про других персонажей
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Кинокомпания Paramount Pictures планирует выпустить спин-оффы фильмов «Соник в кино» на фоне успехов серии в прокате.

Новые ленты могут быть посвящены другим персонажам франшизы — Шадоу и другим ёжикам из вселенной. Решение связано в том числе с рекордными показателями «Minecraft в кино»: теперь в Paramount нацелены на другие семейные фильмы, в том числе связанные с видеоиграми.

«Minecraft в кино» после трёх недель в прокате собрал более $ 720 млн, продолжая лидировать во многих странах мира. Сейчас это второй по прибыли фильм, снятый по мотивам видеоигры — впереди только «Братья Супер Марио» ($ 1,36 млрд).

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