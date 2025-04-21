«Телеграм» ни раскрыл ни одного байта личных сообщений за 12 лет — Павел Дуров

Основатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров рассказал, что с момента создания платформа не раскрыла ни одного личного сообщения пользователелей.

Дуров вспомнил, как во Франции едва не приняли закон о запрете шифрования. По его мнению, это большая ошибка, которая приведёт к раскрытию данных.

Технически невозможно гарантировать, что только полиция может получить доступ к бэкдору. После введения бэкдор может быть использован другими сторонами — от иностранных агентов до хакеров. В результате личные сообщения всех законопослушных граждан могут быть скомпрометированы.

Глава «Телеграма» также отметил, что «Телеграм» по запросу суда раскрывает только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых, но не личные сообщения.

«Телеграм» скорее уйдёт с рынка, чем подорвёт шифрование бэкдорами и нарушит основные права человека. В отличие от некоторых наших конкурентов, мы не торгуем конфиденциальностью ради доли рынка. За свою 12-летнюю историю «Телеграм» ни разу не раскрыл ни одного байта личных сообщений.