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Российские кинотеатры не будут показывать фильмы из Голливуда на майских праздниках

Российские кинотеатры не будут показывать фильмы из Голливуда на майских праздниках
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Российские кинотеатры снова откажутся от показа голливудских фильмов — по информации «Бюллетеня кинопрокатчика», с 1 по 15 мая популярные новинки по предсеансовому обслуживанию будут недоступны.

Прежде всего ограничения коснутся нового фильма Marvel «Громовержцы» и экшена «Расплата 2» с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом. Посмотреть их на большом экране россияне смогут только во второй половине следующего месяца.

В прошлом году подобные ограничения продлились с 18 апреля по 12 мая, такие же меры принимаются на новогодние праздники. В эти дни в кино показывают только российские и официально лицензированные зарубежные фильмы.

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