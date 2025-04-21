Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion представят уже 22 апреля

Студия Bethesda частично подтвердила слухи о скором релизе новой версии The Elder Scrolls 4: Oblivion. Анонс, посвящённый ремастеру, появился в соцсетях разработчиков.

Судя по картинке, информацию по TES 4: Oblivion раскроют завтра, 22 апреля. Пока неизвестно, будет ли это сразу релиз ремастера, как предполагали инсайдеры, или же пока Bethesda ограничится анонсом.

Фото: Bethesda

По данным датамайнеров, в Steam уже появилась страничка ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion, но её пока скрывают. На ней указано, что игра весит целых 120 ГБ (речь про ПК-версию). Более того, обновлённую версию уже добавили в качестве раздела на Twitch.