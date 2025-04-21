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Netflix показал трейлер сериала по манге «Безумный азарт» — он выходит 15 мая

Netflix показал трейлер сериала по манге «Безумный азарт» — он выходит 15 мая
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил адаптацию популярной манги «Безумный азарт» (Kakegurui) в формате сериала с живыми актёрами. Премьера проекта состоится 15 мая.

Шоу расскажет об элитной частной академии, где статус учеников определяется скиллом в азартных играх. Привычный уклад жизни необычно нарушает появление в стенах школы новой студентки.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Ранее по манге появилось аниме от студии MAPPA — два сезона и спецвыпуски. Первый сезон вышел в топ-3 лучших тайтлов по итогам летнего сезона 2017 года, затем популярность тайтла начала угасать.

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