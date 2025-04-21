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iPhone 18 может стоить дороже старых из-за более мощного процессора

iPhone 18 может стоить дороже старых из-за более мощного процессора
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Смартфон iPhone 18, который должен выйти осенью 2026 года, получит более мощный процессор. Apple планирует перейти на новый стандарт производства, что повысит эффективность работы устройства, об этом сообщает GizmoChina.

При этом переход будет достаточно сложным и повысит затраты на создание iPhone, поэтому новая версия «яблочного» смартфона вырастет в цене. Эксперты предполагают, что скачок по сравнению с текущей линейкой и даже iPhone 17 будет ощутимым как по мощности, так и по стоимости устройства.

Тем временем в России цена на iPhone 16 Plus опустилась до отметки 82 тыс. рублей. На старте продаж за смартфон просили 134 тыс.

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