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Оценки второго сезона сериала «Андор»: шоу получило рейтинг 98%

Оценки второго сезона сериала «Андор»: шоу получило рейтинг 98%
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За сутки до выхода второго сезона сериала «Андор» по вселенной «Звёздных войн» в Сети стали появляться рецензии критиков. Специалисты встретили продолжение с восторгом — на Rotten Tomatoes шоу получило 98% «свежести».

Вторую часть «Андора» называют лучшим проектом по франшизе за долгие годы. Некоторые отмечают, что продолжение выглядит ещё лучше, чем первый сезон.

Фото: RT

Второй сезон каким-то впечатляющим образом затмевает первый, выстраивая мастерски продуманную сюжетную линию.
Это не только лучший проект «Звёздных войн» с 1980 года, но и, скорее всего, один из самых впечатляющих сезонов в истории ТВ-сериалов.
Второй сезон — это глубоко трогательная история о любви, самопожертвовании и вере, которая невероятно мрачная, даже если фанаты «Звёздных войн» знают, что в конце концов хорошие парни победят.

Среди минусов выделяют недостаток структуры и брошенные сюжетные линии. Единственную негативную рецензию оставил автор Globe and Mail, утверждая, что по вовлечению второй сезон никак не может сравниться с успехом первого.

Премьера второго сезона «Андора» по «Звёздным войнам» состоится уже 22 апреля. Еженедельно будут выходить сразу три эпизода, а финал шоу плавно подведёт события к фильму «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».

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